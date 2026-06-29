Москва29 июн Вести.Недалеко от Горно-Алтайска 29 июня произошло землетрясение — его сила составила 4,1 балла. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился примерно в 32 км к югу от поселка Акташ. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.

Как уточняют ученые, этот район остается сейсмоактивным уже больше 20 лет — после сильного землетрясения 2003 года (тогда сила толчка достигала 7,3 балла). Специалисты объясняют это тем, что в регионе до сих пор идут процессы формирования гор — они продолжаются уже несколько миллионов лет.