Москва21 июлВести.На территории трех муниципальных образований Республики Алтай утром 21 июля произошло сейсмособытие, сообщает региональный главк МЧС.
В зону, радиус которой составил 50 километров, попали девять населенных пунктов Онгудайского, Шебалинского и Чемальского районов.
В 11.08 в 29 километрах северо-восточнее села Онгудай зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2,9говорится в публикации ведомства в MAX
Местное население толчки не ощущало, погибших и пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.