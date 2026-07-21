Девять населенных пунктов попали в зону землетрясения на Алтае

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 2,9 Девять населенных пунктов попали в зону землетрясения на Алтае

Москва21 июл Вести.На территории трех муниципальных образований Республики Алтай утром 21 июля произошло сейсмособытие, сообщает региональный главк МЧС.

В зону, радиус которой составил 50 километров, попали девять населенных пунктов Онгудайского, Шебалинского и Чемальского районов.

В 11.08 в 29 километрах северо-восточнее села Онгудай зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2,9 говорится в публикации ведомства в MAX

Местное население толчки не ощущало, погибших и пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.