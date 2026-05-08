На Байкале зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4, его ощутили в Бурятии В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

Москва8 мая Вести.В акватории Байкала произошло ощущаемое землетрясение. Его магнитуда составила 4,4, сообщает пресс-служба Байкальского филиала единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Согласно опубликованным данным, колебания были зафиксированы неподалеку от населенного пункта Максимиха Баргузинского района Бурятии. Это произошло в 10.57 по местному времени (5.57 мск).

Подземные толчки были ощутимы в Прибайкальском, Баргузинском и Заиграевском районах, а также в городе Улан-Удэ. Предварительно, пострадавших и повреждений не зафиксировано.