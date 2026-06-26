Москва26 июн Вести.Участившиеся в последнее время подземные толчки в акватории Байкала и прилегающих районах не вызывают опасений, напротив, текущая сейсмоактивность лучше прошлогодней "тишины". Об этом ТАСС рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Прошлый год за последние 12 лет был самый "тихий", мы упали в "яму тишины" по сейсмичности. И это заставило нас тогда задуматься. А когда сейчас пошла активность 11-го и 12-го энергетических классов, мы, можно сказать, выдохнули: это хорошо, по сейсмоактивности мы вернулись в норму, и сейчас на Байкале в этом плане все стабильно. пояснила она

По данным филиала, с 15 по 25 июня было зафиксировано 10 сейсмособытий классом от 9,5 до 12,4 — все в акватории Байкала и на территории Бурятии. Кобелева призвала жителей региона сообщать об ощущаемых толчках на сайте службы — это помогает ученым вести более детальный мониторинг.