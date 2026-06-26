Москва26 июнВести.В Камчатском крае вырос уровень сейсмической активности. Согласно выводам специалистов регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, показатель характеризуется как высокий.
Ученые обратили внимание, что за последнюю неделю зафиксировано 10 ощутимых землетрясений магнитудой 4.2–6.6.
Восемь событий ощущались в г. Петропавловск-Камчатский интенсивностью от 2 до 4 балловуточняется в канале службы на платформе MAX
Сильный афтершок магнитудой 6,5 был зарегистрирован 19 июня. Подземные толчки ощущались не только в столице Камчатки, но других населенных пунктах региона, включая Вилючинск, силой 3–4 балла.