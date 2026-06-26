На Камчатке вырос уровень сейсмической активности Высокий уровень сейсмической активности зафиксирован на Камчатке

Москва26 июн Вести.В Камчатском крае вырос уровень сейсмической активности. Согласно выводам специалистов регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, показатель характеризуется как высокий.

Ученые обратили внимание, что за последнюю неделю зафиксировано 10 ощутимых землетрясений магнитудой 4.2–6.6.

Восемь событий ощущались в г. Петропавловск-Камчатский интенсивностью от 2 до 4 баллов уточняется в канале службы на платформе MAX

Сильный афтершок магнитудой 6,5 был зарегистрирован 19 июня. Подземные толчки ощущались не только в столице Камчатки, но других населенных пунктах региона, включая Вилючинск, силой 3–4 балла.