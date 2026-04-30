На Камчатке повысился уровень сейсмичности Уровень сейсмичности на Камчатке повысился

Москва30 апр Вести.В Камчатском крае повысился уровень сейсмичности в условиях ощутимых афтершоков, которые были зафиксированы в регионе в течение последней недели. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Всего за неделю зафиксировано 9 ощутимых землетрясений… из них 3 события ощущались в г. Петропавловск-Камчатский интенсивностью до 4 баллов уточняется в канале службы в мессенджере MAX

Самые мощные подземные толчки за последние дни были зарегистрированы 25 апреля Авачинском заливе, их магнитуда составила 5.7.