Москва30 апрВести.В Камчатском крае повысился уровень сейсмичности в условиях ощутимых афтершоков, которые были зафиксированы в регионе в течение последней недели. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Всего за неделю зафиксировано 9 ощутимых землетрясений… из них 3 события ощущались в г. Петропавловск-Камчатский интенсивностью до 4 балловуточняется в канале службы в мессенджере MAX
Самые мощные подземные толчки за последние дни были зарегистрированы 25 апреля Авачинском заливе, их магнитуда составила 5.7.