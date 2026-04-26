На Камчатке за сутки зафиксированы 4 афтершока МЧС: 4 афтершока произошли на Камчатке за сутки

Москва26 апр Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зарегистрировано четыре повторных землетрясения, одно из которых ощущалось в населенных пунктах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Зафиксированы четыре афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5. Один из них ощущался в населенных пунктах региона силой до 5 баллов уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что вечером 25 апреля землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Петропавловске-Камчатском. Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива на глубине 63 километров в 66 км от столицы Камчатки. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5.