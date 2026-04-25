Москва25 апр Вести.Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано вечером 25 апреля в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщали в филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр землетрясения, которое произошло в 21.20 по местному времени (13.20 мск), находился в акватории Авачинского залива на глубине 63 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 66 км... Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4 говорится в сообщении

Согласно данным филиала Единой геофизической службы РАН, самое сильное за прошедшую неделю землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 24 апреля в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского.