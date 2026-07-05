Москва5 июлВести.Новое землетрясение произошло в Камчатском крае. Его магнитуда составила 6,0. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.
Этот порог был достигнут впервые за последние 2 недели.
Ранее подземные толчки с отметкой 6,0 и выше фиксировались 19 июня. Тогда за сутки произошло два колебания, магнитуда которых составила 6,3 и 6,2 соответственно.
Магнитуда 6,0говорится в техническом сообщении службы
Сегодняшнее землетрясение произошло в 405 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр залегал на глубине 78,2 км.
О новом землетрясении стало известно на фоне сообщения о высоком пепловом выбросе на камчатском вулкане Шивелуч.