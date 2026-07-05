На Камчатке произошло первое за 2 недели землетрясение магнитудой 6,0 У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Москва5 июл Вести.Новое землетрясение произошло в Камчатском крае. Его магнитуда составила 6,0. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Этот порог был достигнут впервые за последние 2 недели.

Ранее подземные толчки с отметкой 6,0 и выше фиксировались 19 июня. Тогда за сутки произошло два колебания, магнитуда которых составила 6,3 и 6,2 соответственно.

Магнитуда 6,0 говорится в техническом сообщении службы

Сегодняшнее землетрясение произошло в 405 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр залегал на глубине 78,2 км.

О новом землетрясении стало известно на фоне сообщения о высоком пепловом выбросе на камчатском вулкане Шивелуч.