Москва13 июлВести.Сейсмособытие интенсивностью 6,7 балла зафиксировали ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
... в 10.18 ирк (05.18 мск - ред.) в Республике Бурятия произошло сейсмособытие с эпицентром в 34 километрах от поселка Аршан. Интенсивность - 6,7написали в пресс-службе
В Иркутске и Ангарске подземные толчки ощутили силой 3-4 балла.
Разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.