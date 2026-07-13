Москва13 июл Вести.Сейсмособытие интенсивностью 6,7 балла зафиксировали ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

... в 10.18 ирк (05.18 мск - ред.) в Республике Бурятия произошло сейсмособытие с эпицентром в 34 километрах от поселка Аршан. Интенсивность - 6,7