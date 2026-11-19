Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Японии Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Москва19 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в западной части японского острова Кюсю (Япония). ОБ этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 29 километрах к югу от города Яцусиро.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Перу.

До этого землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Гватемалы.