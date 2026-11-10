Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Гватемалы Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Гватемалы

Москва10 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 72 км к юго-востоку от города Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии.

До этого землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Тайваня.