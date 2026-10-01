Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Коста-Рики Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Коста-Рики

Москва1 окт Вести.Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 110 километрах к юго-западу от города Санта-Крус, очаг залегал на глубине 15 километров.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано у берегов Новой Каледонии.

До этого у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.