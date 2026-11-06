Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Японии

Москва6 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 199 километрах к юго-востоку от города Нарита. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня.

До этого сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясение магнитудой 5,2.