СМИ: число пострадавших после землетрясения в Тибете выросло до 46

Число пострадавших после землетрясения в Тибете превысило отметку в 45 человек СМИ: число пострадавших после землетрясения в Тибете выросло до 46

Москва23 окт Вести.До 46 выросло число пострадавших во время землетрясения в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По состоянию на 5.20 23 октября землетрясение магнитудой 7 в уезде Бацин привело к гибели 16 человек, еще 46 человек пострадали следует из сообщения телеканала

Уточняется, что тяжелые травмы получили 11 человек, а легкие – 35. В СМИ также пишут, что во время землетрясения обрушились и были повреждены почти 340 домов.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе на глубине 10 километров.