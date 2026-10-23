Агентство Синьхуа: землетрясение в Тибете привело к гибели 16 человек

СМИ: свыше 15 человек погибло в Тибете после землетрясения магнитудой 7,0 баллов Агентство Синьхуа: землетрясение в Тибете привело к гибели 16 человек

Москва23 окт Вести.После землетрясения магнитудой 7.0 баллов в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Нагчу, Тибет, по состоянию на 2:25 утра 23 октября, предварительные расследования показывают, что землетрясение магнитудой 7,0 в уезде Бацин привело к гибели 16 человек следует из сообщения на сайте агентства

Как уточняется в публикации, еще 32 человека получили ранения, а остальные 11 находятся в тяжелом состоянии. Более 300 домов разрушены. Специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба и ликвидировать последствия землетрясения, отмечает агентство.

В начале сентября после схода селя в Тибете погиб 21 человек. Причиной образования мощных потоков стало резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коси, которая протекает в горной местности района.