Посольство РФ: россиян, пострадавших при землетрясении в Тибете, не выявлено

Россиян среди пострадавших от землетрясения в КНР нет, сообщило посольство РФ Посольство РФ: россиян, пострадавших при землетрясении в Тибете, не выявлено

Москва23 окт Вести.Россиян, пострадавших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе КНР, не выявлено. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Китае со ссылкой на местные власти.

В материале уточняется, что информации о пострадавших в результате произошедшего иностранных гражданах нет.

В общей сложности пострадали 54 и погибли 16 местных жителей. Власти эвакуировали в безопасные места почти 12,5 тысяч человек.

В Китае в результате схода селя в Тибетском автономном районе погибли 21 человек, еще 541 считается пропавшим без вести.