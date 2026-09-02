В Китае сообщили о 21 погибшем после схода селя в Тибете Число жертв селя в Тибетском районе Китая достигло 21

Москва2 сен Вести.Число погибших в результате схода селя в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 21, еще 541 человек считается пропавшим без вести. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные местных властей.

Ранее власти региона сообщали о 16 погибших и 546 пропавших без вести. По обновленным данным на 12:00 по местному времени 2 сентября, что соответствует 07:00 мск, жертвами бедствия стали 21 человек, а судьба еще 541 человека остается неизвестной.

Сильный сель сошел 26 августа на границе Китая и Непала в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг, также известного как Цзилун, в Тибетском автономном районе. Одновременно на севере Непала произошло наводнение.

Причиной образования мощных потоков стало резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коси, протекающей в горной местности Тибета.