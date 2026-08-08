Около 40 человек стали жертвами землетрясения на острове Кюсю в Японии

Почти 40 человек погибли при землетрясении на острове Кюсю в Японии Около 40 человек стали жертвами землетрясения на острове Кюсю в Японии

Москва8 авг Вести.Количество погибших при мощном землетрясении на японском острове Кюсю в конце июля достигло 39 человек, сообщает администрация префектуры Кумамото.

В больницах находятся 23 человека с тяжелыми ранениями. В эвакуационных пунктах в префектуре остаются 6,6 тыс. человек, которые не могут вернуться в свои дома. Повреждены более 18 тыс. строений.

Спасательные операции серьезно осложнены из-за сильной жары. Дневная температура в зоне бедствия достигает 40 градусов Цельсия, что существенно замедляет разбор завалов.

Подача электроэнергии в Кумамото восстановлена, что позволяет работать кондиционерам в эвакуационных пунктах и жилых домах.

Тем не менее, более 36 тыс. домохозяйств лишены водоснабжения. Для доставки воды в зону бедствия направлены армейские подразделения с автоцистернами.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю 28 июля. Японское метеорологическое агентство объявило угрозу цунами высотой до одного метра в семи префектурах - Кумамото, Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки.

На следующий день, 29 июля, в районе Кумамото зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,8.