Москва1 ноя Вести.Пузырь в сфере искусственного интеллекта начал сдуваться, а его схлопывание ожидается в первом-втором кварталах 2027 года, заявили РИА Новости в Росконгрессе.

То, о чем долго предупреждали эксперты и специалисты отрасли, начинает сбываться. Пузырь ИИ еще не лопнул, но начал стремительно сдуваться отмечают аналитики фонда

За пятницу, 30 октября, биржи США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня рухнули на 1,7 триллиона долларов, криптовалюта потеряла 140 миллиардов, акции 16 ведущих технологических компаний упали более чем на 20% от 52-недельных максимумов, потеряв от 48% до 68%.

Причина, по оценке фонда, в контрактах на сотни миллиардов долларов, которые заключают компании, не способные исполнить их за счет собственных денежных потоков: производитель чипов инвестирует в клиента, тот покупает на эти средства чипы, а облачные провайдеры берут кредиты под залог быстро устаревающего оборудования.

Анализ исторических пузырей показывает: котировки в реальном выражении росли в десять раз за 10-15 лет, а вероятность краха превышает 50%, когда отрасль опережает рынок более чем на 100% за два года. Акции, связанные с ИИ, приближались к этой точке уже в начале текущего года.

Советник президента России Антон Кобяков считает, что ИИ как классический пузырь скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные. Падение, по наблюдению Росконгресса, началось после слабых отчетов лидеров отрасли; еще более серьезную коррекцию эксперты предполагают в 1-2 кварталах 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Китае пузырь в сфере искусственного интеллекта (ИИ) уже начинает лопаться. Индекс STAR50, который включает ведущие компании страны в сфере ИИ и полупроводников, менее чем за четыре месяца рухнул на 40%, а их суммарная рыночная капитализация сократилась примерно на 480 миллиардов долларов.