Акции Intel обвалились на 22% на фоне плохой отчетности компании

Акции Intel рухнули в цене на 22% после выхода отчетности компании Акции Intel обвалились на 22% на фоне плохой отчетности компании

Москва30 окт Вести.Акции американской компании Intel, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов, рухнули в цене на 22% после выхода финансовой отчетности компании, сообщает Bloomberg.

Накануне акции Intel подешевели на 3,62% до $92,07 за бумагу​​​, а 29 октября - на 21,8% до $71,96 за бумагу.

Инвесторы обеспокоены тем, что компания ожидает замедления темпов роста производства компьютеров и чипов, как минимум, до первой половины 2027 года.

Кроме того, чистый убыток Intel составил в I-III кварталах 2026 года $11,609 млрд против прибыли в размере $359 млн в I-III кварталах 2025 года.

Чистая прибыль компании составила в III квартале лишь $3,32 млрд, что на 18,3% меньше показателя в III квартале прошлого года.

Выручка выросла в III квартале на 20,9% до $16,513 млрд при прогнозе $16,48 млрд.

Intel основана в 1968 году, производит широкую линейку электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.