Москва30 октВести.Акции американской компании Intel, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов, рухнули в цене на 22% после выхода финансовой отчетности компании, сообщает Bloomberg.
Накануне акции Intel подешевели на 3,62% до $92,07 за бумагу, а 29 октября - на 21,8% до $71,96 за бумагу.
Инвесторы обеспокоены тем, что компания ожидает замедления темпов роста производства компьютеров и чипов, как минимум, до первой половины 2027 года.
Кроме того, чистый убыток Intel составил в I-III кварталах 2026 года $11,609 млрд против прибыли в размере $359 млн в I-III кварталах 2025 года.
Чистая прибыль компании составила в III квартале лишь $3,32 млрд, что на 18,3% меньше показателя в III квартале прошлого года.
Выручка выросла в III квартале на 20,9% до $16,513 млрд при прогнозе $16,48 млрд.
Intel основана в 1968 году, производит широкую линейку электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.