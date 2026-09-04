Акции группы ПИК падают на фоне новости о планируемом делистинге компании

Акции ПИК обвалились после новости о планируемом делистинге Акции группы ПИК падают на фоне новости о планируемом делистинге компании

Москва4 сен Вести.Стоимость акций ПАО "ПИК СЗ" резко упала после сообщений о предстоящем заседании совета директоров, где будет рассматриваться вопрос о делистинге ценных бумаг компании.

Заседание запланировано на 7 сентября, говорится в сообщении компании. Одним из пунктов повестки станет утверждение цены выкупа акций.

Мажоритарный акционер ПИКа, АО "Недвижимые активы", уже направил требование о выкупе всех свободных акций по 551,4 рубля за бумагу. При этом рыночная цена уже опустилась до 554 рублей, потеряв 3,7%.

Делистинг - это процедура исключения ценных бумаг компании из биржевого списка, после чего они перестают свободно торговаться на этой фондовой бирже.