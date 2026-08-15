Москва15 авг Вести.Индекс Мосбиржи (IMOEX) по результатам основной торговой сессии в пятницу снизился на 4,29%.

Индекс РТС упал на 5,1% и зафиксировался на отметке 796 пунктов. "Русал", АФК "Система", VK, "Русагро" и НОВАТЭК стали лидерами падения. Рост показали МКБ, "Циан" и сама Мосбиржа.

Ранее стало известно, что Московская биржа с сентября будет начинать основную торговую сессию на ключевых рынках в 9.00 мск. Нововведения вступят в силу с 14 сентября.

Между тем сообщалось, что к началу июля 2026 года доля российских акций в инвестиционных портфелях российских домохозяйств сократилась до 3,6%. Это минимальное значение с весны 2020 года. На динамику оказали влияние как снижение стоимости российских бумаг, так и продажи со стороны инвесторов.