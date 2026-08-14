Москва14 авгВести.Московская биржа с сентября будет начинать основную торговую сессию на ключевых рынках в 9.00 мск. Об этом говорится в заявлении на сайте площадки.
Уточняется, что нововведения введут с 14 сентября.
Основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи будет начинаться в 9.00говорится в заявлении
Таким образом, как подчеркивается, время проведения основной торговой сессии увеличится на час и составит 10 часов.
Кроме того, расчет и публикация основных индексов Мосбиржи будут также начинаться с 9.00 мск.