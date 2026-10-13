Москва13 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск во вторник вновь утратил статус триллионера. Причиной стало падение курса акций его компании SpaceX, сообщает Forbes.

По данным издания, чистая стоимость активов Маска сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов. Это произошло после того, как бумаги SpaceX потеряли более 3% сразу после открытия рынков. Отмечается, что статус триллионера Маск потерял всего через четыре дня после того, как вновь его приобрёл.

По состоянию на 18:58 мск акции SpaceX снижались на 3,7% — до 157,09 доллара за бумагу.

SpaceX — американский производитель космической техники, основанный Маском в 2002 году. В феврале компания была объединена с другим проектом предпринимателя — xAI. Статус первого в истории триллионера Маск получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.