Акции SpaceX и Tesla упали на 15% после поражения республиканцев на выборах

Акции Tesla и SpaceX рухнули на 15% после поражения республиканцев на выборах Акции SpaceX и Tesla упали на 15% после поражения республиканцев на выборах

Москва5 ноя Вести.Акции компаний SpaceX и Tesla американского предпринимателя Илона Маска рухнули на 15% после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, сообщает издание Business Insider (BI).

Инвесторы опасаются усиления гонений на Маска со стороны Конгресса, отмечает издание.

Маск потратил большие деньги на поддержку избирательной кампании республиканцев, однако их поражение на выборах создало дополнительные риски для компаний миллиардера. В частности, демократы могут ужесточить регулирование деятельности компаний Маска, уточняет BI.

Кроме того, Конгресс может вызвать Маска для дачи показаний на фоне сообщений об ограничении работы спутниковой системы Starlink на Украине.

Инвесторы также опасаются, что демократы ужесточат надзор за строительством и работой центров обработки данных, что плохо скажется на планах SpaceX в области искусственного интеллекта.

Демократы победили в ряде штатов, в том числе в Джорджии и Техасе, где компании, включая компании Маска, развивают такие дата-центры.