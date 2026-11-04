Москва4 нояВести.Американский предприниматель Илон Маск потерял на промежуточных выборах в Конгресс США более 60 миллиардов долларов, заявила газета Financial Times.
Журналисты отметили, что Маск потратил значительные суммы на поддержку республиканцев на выборах. Кроме того, акции компаний Маска SpaceX и Tesla начали падать в цене после появления предварительных результатов голосования.
Промежуточные выборы уже обошлись Маску более чем в 60 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает расти… Похоже, Илон Маск может оказаться главным проигравшим в ночь, когда проигравших было немалоговорится в публикации
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия получит контроль над обеими палатами Конгресса – Палатой представителей и Сенатом.
Сам Маск отшутился, что не смог повлиять на итоги голосования с помощью своих "космических лазеров".