FT: Маск потерял на промежуточных выборах в США $60 млрд

Промежуточные выборы в США обошлись Маску в $60 млрд FT: Маск потерял на промежуточных выборах в США $60 млрд

Москва4 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск потерял на промежуточных выборах в Конгресс США более 60 миллиардов долларов, заявила газета Financial Times.

Журналисты отметили, что Маск потратил значительные суммы на поддержку республиканцев на выборах. Кроме того, акции компаний Маска SpaceX и Tesla начали падать в цене после появления предварительных результатов голосования.

Промежуточные выборы уже обошлись Маску более чем в 60 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает расти… Похоже, Илон Маск может оказаться главным проигравшим в ночь, когда проигравших было немало говорится в публикации

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия получит контроль над обеими палатами Конгресса – Палатой представителей и Сенатом.

Сам Маск отшутился, что не смог повлиять на итоги голосования с помощью своих "космических лазеров".