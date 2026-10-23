Маск направил более $440 млн на поддержку республиканцев перед выборами в США

Маск перед промежуточными выборами в США стал крупнейшим донором республиканцев Маск направил более $440 млн на поддержку республиканцев перед выборами в США

Москва23 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск стал "крупнейшим из раскрытых доноров" республиканцев в текущем электоральном цикле в США, следует из данных CNN, основанных на итоговой отчетности Федеральной избирательной комиссии.

Илон Маск направил на поддержку Республиканской партии на промежуточных выборах более 440 миллионов долларов, сказано в статье.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на окружение бизнесмена сообщала, что в 2025–2026 годах расходы Маска на политические цели составили примерно 366 миллионов долларов, причем он также делал и нераскрытые пожертвования.

Уточняется, что только за первые две недели октября Маск добавил в предвыборный фонд однопартийцев Дональда Трампа 76,8 миллиона долларов.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что для Маска многое зависит от итогов голосования. Если демократы получат контроль над Палатой представителей, то внимание законодателей может привлечь деятельность бизнесмена во главе ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE).

Кроме того, SpaceX, Tesla и Neuralink, которыми руководит Маск, существенно зависят от политики федеральных регуляторов, говорится в материале.

3 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий. Обе палаты Конгресса в настоящее время находятся под контролем республиканцев.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в намеренной попытке поднять цены на нефть перед выборами в Конгресс.