NYT: миллиардер Лаудер не стал жертвовать крупные суммы республиканцам в 2026 г

Американский миллиардер Лаудер в 2026 году перестал жертвовать республиканцам NYT: миллиардер Лаудер не стал жертвовать крупные суммы республиканцам в 2026 г

Москва9 авг Вести.Миллиардер из Нью-Йорка Рональд Лаудер, направлявший крупные суммы денег сторонникам президента США Дональда Трампа, в этом году не сделал ни одного пожертвования республиканцам, несмотря на предстоящие важные выборы, пишет газета New York Times (NYT).

За последние 10 лет знакомый Трампа, 82-летний Лаудер, пожертвовал политикам более 40 миллионов долларов, в том числе в 2025 году он передал 5 миллионов долларов сторонникам Трампа - суперкомитету политических действий MAGA.

Лаудер, судя по всему, внезапно перестал финансировать политические проекты говорится в сообщении издания

Отмечается, что в 2026 году миллиардер не сделал ни одного пожертвования республиканцам штата Нью-Йорк, хотя в этом году пройдут важные промежуточные выборы в конгресс.

Согласно данным источников в окружении миллиардера, дети Лаудера настояли на сокращении трат на филантропию, искусство и политику. В то же время сам миллиардер заявил газете, что намерен и в дальнейшем "посвящать свое время, ресурсы и энергию продвижению демократических принципов".

В январе СМИ писали, что оскорбивший Трампа рабочий завода Ford заработал 800 тысяч долларов на пожертвованиях.