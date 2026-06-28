Москва28 июнВести.Миллиардер Джордж Сорос, поддерживающий Демократическую партию США, стал главным индивидуальным донором текущего цикла промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
Подчеркивается, что Сорос потратил "ошеломляющие" 102,8 миллиона долларов на избирательные кампании.
Сорос может побить свой собственный рекорд по расходам в 128 миллионов долларов, установленный во время последних промежуточных выборов четыре года назадговорится в материале
Издание отмечает, что финансист стал главным архитектором кардинального сдвига Демократической партии в сторону радикального левого крыла.
Известный консервативный журналист Такер Карлсон ранее обвинил лидеров Республиканской партии США в предательстве и заявил о выходе из числа сторонников республиканцев. В последние месяцы он резко критиковал политику Вашингтона в отношении Ирана, обвиняя республиканцев в поддержке войны с Исламской Республикой под давлением Израиля.