Politico: США финансирует борьбу против интернет-цензуры в Европе Politico: США направляет полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Европе

Москва2 мая Вести.Администрация Дональда Трампа инициировала масштабную кампанию по противодействию политической цензуре в Европейском союзе, выделив на эти цели бюджет в размере 500 миллионов долларов. Куратором проекта стала заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс — фигура, известная своей прямолинейностью и защитой свободы слова. Об этом сообщает Politico.

В Вашингтоне полагают, что европейские либеральные элиты под предлогом борьбы с "языком ненависти" подавляют оппозицию и консервативные силы, выступающие против миграции. По мнению авторов издания, администрация Трампа хочет, чтобы в Европе выборы выигрывали более консервативные правые кандидаты, противники миграции, которые в ЕС подвергаются цензуре и преследованию.

Средства будут распределены между общественными группами, которые "выступают против ограничений свободы слова в интернете". Несмотря на амбициозность заявлений, как отмечает издание, эксперты сомневаются в эффективности этой стратегии: подобное вмешательство в дела европейских стран зачастую вызывает обратный эффект. Главная проблема, по данным Politico, заключается в том, что "горячее желание поддержать "своих" этим самым "своим" вредит, тем более что входит в конфликт с их риторикой о защите суверенитета, обращенной против ЕС".

Сама Сара Роджерс, которую называют "ребенком ранней интернет-эпохи", не скрывает своего стремления открыто конфликтовать с европейскими чиновниками. Ее методы, включающие провокационные посты в социальных сетях, часто вызывают скандалы. По мнению издания, инициатива больше напоминает персональный проект Роджерс, нежели продуманную государственную политику, а выделенная сумма "полмиллиарда — это на булавки" в сравнении с прошлыми американскими расходами на продвижение своей повестки в Европе.