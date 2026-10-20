Москва20 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил признательность предпринимателю Илону Маску, который пообещал в следующем году передать каждому ребенку в США по одной акции основанной им аэрокосмической компании SpaceX.

Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость написал в соцсети Truth Social американский лидер

По словам главы Белого дома, именно для таких целей была запущена программа "Счета Трампа": в ее рамках несовершеннолетним американцам откроют накопительные инвестиционные счета, на которые зачислят по 1 тысяче долларов.

19 октября Маск заявил, что в 2027 году подарит по акции SpaceX каждому ребенку в США, добавив, что это лишь первая из запланированных им подобных инициатив.

Между тем, миллиардер считает, что в будущем многие люди не смогут выдержать конкуренции с искусственным интеллектом. По словам Маска, в их числе может оказаться он сам.