Маск: пропускная способность Starlink вырастет в 100 раз через 2-3 года

Маск: пропускная способность сети Starlink увеличится в 100 раз Маск: пропускная способность Starlink вырастет в 100 раз через 2-3 года

Москва7 ноя Вести.Пропускная способность спутниковой сети Starlink увеличится через два-три года в 100 раз благодаря запуску спутников нового поколения, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью предпринимателю Рону Бэрону.

Там, наверху [на орбите], 11 тыс. спутников. Это, главным образом, спутники версии V2. Мы только начали запускать спутники версии V3. Спутник V3 по возможностям более чем в десять раз превосходит спутник V2. И мы намерены запустить их в десять раз больше. Так что через два-три года пропускная способность Starlink станет в 100 раз больше отметил Маск

Следующая версия спутников Starlink - V4 - окажется в десять раз мощнее спутников V3, заключил Маск.

Издание Business Insider сообщило, что акции компаний SpaceX и Tesla рухнули на 15% после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. По мнению издания, инвесторы опасаются усиления давления на Маска со стороны Конгресса, контролируемого демократами.