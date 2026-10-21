Москва21 окт Вести.Глава SpaceX Илон Маск пообещал выяснить, кто на самом деле стоит за попытками организовать расследования против него. Так миллиардер отреагировал в соцсети Х на планы демократов проверить его деятельность, в частности, из-за ограничений связи Starlink на Украине.

Кто живет мечом, от меча и погибнет. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не только за их марионетками написал бизнесмен

Среди возможных направлений расследований деятельности Маска - государственные контракты SpaceX, его работа в DOGE и ограничения спутниковой связи для украинских военных.