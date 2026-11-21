Москва21 ноя Вести.Конгресс США рассматривает вариант блокировки финансирования систем компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, демократы требуют от администрации президента США Дональда Трампа и миллиардера раскрыть информацию о приказе, приведшем к ограничению работу Starshield на Украине.

Наш комитет не может выделять средства на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать приводит CNN слова конгрессмена-демократа Джима Хаймса

Отмечается, что Хаймс уже направил директору Национальной разведки Джею Клейтону секретное письмо с требованием объяснить, что могло привести к ограничениям в работе Starshield на Украине.

Кроме того, конгрессмен настаивает на встрече с Маском, чтобы узнать, действовала ли его компания самостоятельно или по указке чиновников США.

Ранее представители 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что замедление работы Starlink делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил снять ограничения на работу военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины, позже обвинив американские власти в замедлении работы спутниковой связи Starlink

В свою очередь Маск заявил, что Starlink является коммерческой системой, которая не должна использоваться в вооруженных конфликтах. Решения же по Starshield, по его словам, принимаются военным министерством США.