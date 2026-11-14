Маска попросили сохранить документы о работе Starlink на Украине Демократы попросили Илона Маска сохранить данные о работе Starlink на Украине

Москва14 ноя Вести.Демократы из комитета по иностранным делам Сената США обратились к главе SpaceX Илону Маску с просьбой сохранить все документы, переписку и электронные данные, которые связаны с работой Starlink и Starshield на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо законодателей.

Авторы письма – сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс. Они заявили, что перебои нарушили работу критически важных средств ПВО и поставили под угрозу американский персонал. Законодатели также считают, что ограничения на работу спутниковых сервисов на Украине поднимают "серьезные вопросы относительно контроля, которым обладает SpaceX" над каналами связи, важными для национальной безопасности.

Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы критически важные для национальной безопасности возможности зависели от непрозрачных решений или односторонних ограничений без разрешения и контроля со стороны государства подчеркнули инициаторы обращения

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что система спутниковой связи Starshield, которую используют боевики ВСУ, работает на Украине с ограничениями. Это осложнило логистику и сократило возможности применения дронов ВСУ.