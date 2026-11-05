Сенат США потребовал от Маска сохранить документы о сбоях Starshield на Украине Сенаторы предписали Маску сохранить документы о сбоях Starshield на Украине

Москва5 ноя Вести.Сенаторы США от Демпартии направили бизнесмену Илону Маску требование сохранить документы, касающиеся замедления системы военной спутниковой сети Starshield на Украине, заявил телеканал CNN.

Демократы намерены расследовать обстоятельства замедления Starshield после того, как получат контроль над обеими палатами американского парламента в январе, уточнили журналисты.

Сенатский комитет по международным отношениям, например, уже направляет письма различным организациям и представителям администрации с требованием сохранить документы в рамках предстоящих расследований. Сегодня такие письма были отправлены, в частности, Илону Маску - в связи с замедлением работы системы Starshield на Украине сообщил CNN

Ранее аппарат генерального инспектора Пентагона отказался проводить проверку сбоев в работе Starshield на Украине по запросу американских сенаторов, сославшись на то, что этот вопрос находится в компетенции Военно-воздушных сил США.

До этого Маск заявлял, что ВСУ систематически нарушали условия пользования спутниковой системой Starlink, задействуя ее для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".

Трамп, в свою очередь, заявил, что не знает виновных в отключении Starlink на Украине, и выразил желание разобраться в ситуации.