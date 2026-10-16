Ряд сенаторов США заявил о необходимости расследовать сбои Starlink на Украине

Сенаторы США потребовали расследовать перебои в работе Starlink на Украине Ряд сенаторов США заявил о необходимости расследовать сбои Starlink на Украине

Москва16 окт Вести.Группа американских сенаторов добивается проверки перебоев в работе спутниковых систем Starlink и их "военной версии" Starshield, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Соответствующий запрос, инициатором которого стала сенатор-демократ Джинн Шахин, направлен в аппарат генерального инспектора Пентагона. К ее обращению присоединились еще восемь членов верхней палаты Конгресса — представители обеих ведущих партий США.

По мнению законодателей, нарушения в работе связи "поставили под удар американских дипломатов, военнослужащих и сотрудников служб безопасности".

Сенаторы хотят, чтобы генеральный инспектор установил, санкционировал ли кто-либо из должностных лиц США эти перебои или был заблаговременно осведомлен о них. Ответ на обращение сенаторы просят предоставить не позднее 1 ноября.

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы спутников Starlink. "Военный пакет" услуг перестал работать на скорости 160 км в час. Белый дом опроверг причастность к этой ситуации.

На следующий день украинские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили, что функционирование Starshield на территории страны восстановлено в полном объеме.