Москва16 окт Вести.Конгресс США будет добиваться приостановки финансирования федеральных ведомств, если выяснится, что американские власти ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление члена Палаты представителей США от республиканцев Брайана Фицпатрика.

По данным издания, украинский дипломат Денис Сиеник ранее обратился к американским законодателям со срочным сообщением о проблемах с использованием терминалов Starlink военными.

Если мы начнем оставлять Украину без связи, последствия будут, можете мне поверить. Ведомства не получат финансирования, если не будут выполнять свои обязанности сказал конгрессмен

14 октября внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что работа системы Starshield (отдельная, более защищенная военная версия системы спутникового интернета Starlink) была ограничена. По его словам, это привело к срыву некоторых атак, которые ранее планировали ВСУ. На следующий день работа системы была восстановлена, но, как выяснилось позднее, с некоторыми нюансами: скорость полета дронов с поддержкой Starshield по-прежнему ограничена на скорости 160 км/ч.