Сенатор Джабаров об ограничении Starlink для ВСУ: это только начало

Сенатор РФ заявил, что замедление Starlink для ВСУ лишь начало Сенатор Джабаров об ограничении Starlink для ВСУ: это только начало

Москва15 окт Вести.Ухудшение работы американских систем спутниковой связи Starlink уже оказывает свое влияние на ВСУ. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Это уже влияет. Мы это видим, и украинцы жалуются, что у них оповещения запаздывают и не происходит сопровождение БПЛА с помощью использования Starlink. Я думаю, что это только начало сказал он

Политик отметил, что США следует отказаться в целом от военной поддержки Украины.

Думаю, чем раньше американцы откажутся от военной поддержки через Starlink Украины, тем будет лучше добавил он

На днях в иностранной прессе и украинских СМИ появились сообщения, что ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Ее ограничение сделало непригодным значительную часть арсенала беспилотников ВСУ.