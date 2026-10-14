Ограничения в работе систем Starlink могут сказаться на авиации ВСУ CNN: ограничения в работе Starlink скажутся на работе украинской военной авиации

Москва14 окт Вести.Ограничения в работе американской системы спутниковой связи Starlink скажутся и на использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолетов и вертолетов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Украинские военнослужащие сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными ограничениями в работе терминалов, отмечает CNN со ссылкой на военные источники в ВСУ.

Они (ограничения. - Прим. ред.) также снижают возможности военных в сферах прифронтовой логистики, связи и разведки, а еще сказываются на использовании самолетов и вертолетов говорится в сообщении

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждать об ограничении работы спутниковой системы Starlink для украинских формирований преждевременно, поскольку официальных заявлений от Вашингтона на этот счет не поступало.