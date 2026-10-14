Москва14 октВести.В Кремле считают преждевременными рассуждения об ограничении работы спутниковой системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений от Вашингтона на этот счет не поступало.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля охарактеризовал появившиеся в СМИ сообщения как разрозненную информацию. Он отметил, что, с одной стороны, обсуждаются возможные ограничения на передачу Киеву разведывательных данных и предупреждений о ракетных пусках, с другой — из Вашингтона неоднократно звучали заявления о продолжении поддержки.
Здесь нужно дождаться все-таки какой-то более-менее осязаемой информациипризвал пресс-секретарь главы государства
Он подчеркнул, что Москва не располагает точными сведениями о реальных шагах американской стороны, а также указал на отсутствие официальных комментариев со стороны киевского режима.
Давайте с вами просто уже анализировать ту информацию, которая поступает, но не спешить с выводамирезюмировал Песков
Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист по связи и беспилотным системам Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX ночью ограничила скорость работы Starlink для украинской армии. В сообщении 7-го корпуса ДШВ ВСУ в Telegram говорится: замедление делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности, часть заданий с их использованием с начала суток уже отменили.
Как отмечала газета Financial Times, ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink обрушили логистику ВСУ на передовой и сорвали несколько операций украинских войск. Однако президент США Дональд Трамп опроверг информацию об ограничениях и прекращении передачи разведданных Киеву.