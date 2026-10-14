Песков призвал не торопиться с выводами о возможном замедлении Starlink для ВСУ

В Кремле призвали не спешить с выводами о возможном замедлении Starlink для ВСУ Песков призвал не торопиться с выводами о возможном замедлении Starlink для ВСУ

Москва14 окт Вести.В Кремле считают преждевременными рассуждения об ограничении работы спутниковой системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений от Вашингтона на этот счет не поступало.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля охарактеризовал появившиеся в СМИ сообщения как разрозненную информацию. Он отметил, что, с одной стороны, обсуждаются возможные ограничения на передачу Киеву разведывательных данных и предупреждений о ракетных пусках, с другой — из Вашингтона неоднократно звучали заявления о продолжении поддержки.

Здесь нужно дождаться все-таки какой-то более-менее осязаемой информации призвал пресс-секретарь главы государства

Он подчеркнул, что Москва не располагает точными сведениями о реальных шагах американской стороны, а также указал на отсутствие официальных комментариев со стороны киевского режима.

Давайте с вами просто уже анализировать ту информацию, которая поступает, но не спешить с выводами резюмировал Песков

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист по связи и беспилотным системам Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX ночью ограничила скорость работы Starlink для украинской армии. В сообщении 7-го корпуса ДШВ ВСУ в Telegram говорится: замедление делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности, часть заданий с их использованием с начала суток уже отменили.

Как отмечала газета Financial Times, ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink обрушили логистику ВСУ на передовой и сорвали несколько операций украинских войск. Однако президент США Дональд Трамп опроверг информацию об ограничениях и прекращении передачи разведданных Киеву.