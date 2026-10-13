Москва13 октВести.Кремль не в курсе обсуждаемых в СМИ сообщений о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует прекратить обмен разведданными с киевским режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва также не получала информации о том, что Трамп якобы готов отключить Starlink для Украины в случае, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
Нам об этом ничего не известносказал Песков журналистам
12 октября сообщалось, что Киев опасается усиления давления со сторона Вашингтона и принуждения остановить удары по российским НПЗ на фоне заявлений Трампа.