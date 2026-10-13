Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом Песков прокомментировал сообщения о прекращении обмена разведданными США и Киева

Москва13 окт Вести.Кремль не в курсе обсуждаемых в СМИ сообщений о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует прекратить обмен разведданными с киевским режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва также не получала информации о том, что Трамп якобы готов отключить Starlink для Украины в случае, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Нам об этом ничего не известно сказал Песков журналистам

12 октября сообщалось, что Киев опасается усиления давления со сторона Вашингтона и принуждения остановить удары по российским НПЗ на фоне заявлений Трампа.