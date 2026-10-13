В Белом доме не стали уточнять, перестали ли США передавать разведданные Киеву

Белый дом не подтвердил прекращение передачи разведданных Украине В Белом доме не стали уточнять, перестали ли США передавать разведданные Киеву

Москва13 окт Вести.В администрации президента США Дональда Трампа не стали уточнять публично, прекращает ли Вашингтон передавать разведывательные данные Киеву. Вопрос обещали прояснить позже.

На дебютном брифинге нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарию спросили, прекратят ли США передачу разведданных Украине.

По этому вопросу я вернусь к вам позже сказал она

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что администрация президента США угрожает приостановить передачу Киеву разведданных. При этом 12 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не получили своевременную информацию о ракетной атаке на Киев, поэтому воздушная тревога в столице была объявлена уже после удара.