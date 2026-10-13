Москва13 октВести.В администрации президента США Дональда Трампа не стали уточнять публично, прекращает ли Вашингтон передавать разведывательные данные Киеву. Вопрос обещали прояснить позже.
На дебютном брифинге нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарию спросили, прекратят ли США передачу разведданных Украине.
По этому вопросу я вернусь к вам позжесказал она
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что администрация президента США угрожает приостановить передачу Киеву разведданных. При этом 12 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не получили своевременную информацию о ракетной атаке на Киев, поэтому воздушная тревога в столице была объявлена уже после удара.