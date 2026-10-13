Украинские военные не получали данные о пусках ракет перед ударом по Киеву

В ВСУ подтвердили, что не получали данные о пусках ракет перед ударом по Киеву Украинские военные не получали данные о пусках ракет перед ударом по Киеву

Москва13 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили своевременную информацию о ракетной атаке на Киев 12 октября, и поэтому воздушная тревога в столице была объявлена уже после удара. Об этом сообщают украинские СМИ.

Воздушные силы ВСУ заявили, что радиолокационными средствами были обнаружены баллистические цели непосредственно во время атаки, а предварительные сведения о пусках не поступали.

В 22:10 противник нанес удар по столице, предположительно, 6 баллистическими ракетами (тип уточняется) по нескольким районам... Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются отмечается в сообщении ведомства

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что администрация президента США угрожает приостановить программу закупок вооружений для Украины и передачу Киеву разведданных.