В Киеве сирены сработали уже после серии мощных взрывов Украинская ПВО пропустила ракетную атаку на Киев, признали в ВСУ

Москва13 окт Вести.Воздушные силы ВСУ не смогли зафиксировать запуск российских баллистических ракет до их непосредственного подлета к Киеву. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.

В командовании ВСУ признали, что радиолокационные средства засекли баллистические цели только в момент нанесения удара по объектам в украинской столице, а предварительная информация о пусках ракет отсутствовала.

По данным издания, в Киеве прогремело от шести до восьми взрывов еще до того, как в городе включились сирены воздушной тревоги. В настоящее время профильные службы выясняют причины сбоя в системе оповещения.