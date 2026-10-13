Зеленский: Украина не получила разведданные от партнеров перед ударами ВС РФ

Зеленский: партнеры не предупредили Киев о ракетном ударе РФ прошлой ночью Зеленский: Украина не получила разведданные от партнеров перед ударами ВС РФ

Москва13 окт Вести.Украина не получила разведывательных данных от партнеров перед взрывами, которые прогремели в Киеве прошлой ночью. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

К сожалению, не было предупреждения от партнеров написал глава киевского режима в своем телеграм-канале

Вечером в понедельник украинские СМИ писали, что взрывы в Киеве раздались до того, как объявили воздушную тревогу. По информации издания "Страна.ua", Воздушные силы ВСУ не сумели зафиксировать пуск российских баллистических ракет до того, как те подошли непосредственно к столице Украины.

В командовании ВСУ признали, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели лишь в момент удара по объектам в Киеве, а предварительных сведений о пусках ракет не имелось. Как указало издание, в городе прозвучало от шести до восьми взрывов еще до включения сирен воздушной тревоги.