Зеленский: Украина вновь не получила от западных партнеров данные о пуске ракет

Зеленский пожаловался, что Киев вновь не получил от Запада данные о пуске ракет Зеленский: Украина вновь не получила от западных партнеров данные о пуске ракет

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет.

По его словам, в результате ударов повреждения получили инфраструктурные объекты и энергетика.

Снова не было предупреждения от партнеров написал Зеленский в своем Telegram-канале

Ранее журналист Алекс Рауфоглу заявил со ссылкой на украинские источники, что Киев не получил от США предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву в ночь на понедельник, 19 октября. По данным его собеседников, США в третий раз не передали информацию о готовящейся атаке.