Москва19 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет.
По его словам, в результате ударов повреждения получили инфраструктурные объекты и энергетика.
Снова не было предупреждения от партнеровнаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Ранее журналист Алекс Рауфоглу заявил со ссылкой на украинские источники, что Киев не получил от США предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву в ночь на понедельник, 19 октября. По данным его собеседников, США в третий раз не передали информацию о готовящейся атаке.