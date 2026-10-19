Москва19 октВести.Западные союзники предупредили Киев лишь об одном из двух российских ударов баллистическими ракетами минувшей ночью. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире телемарафона Игнат пояснил, что первый удар был совершен в 23.00, а второй – в 3 часа ночи по местному времени. По его словам, возникла "определенная проблема" с информированием.
Спикер указал, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства, поскольку это уже не первый подобный случай. Между тем Игнат добавил, что в 3.00 сведения о ракетном ударе уже были.
Ранее из сводки Воздушных сил ВСУ стало известно, что украинская ПВО в течение ночи не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.