Спикер ВСУ Игнат: Запад сообщил Украине только об одном из двух ударов ВС РФ

Запад предупредил Украину только об одном из двух ударов ВС РФ, заявили в ВСУ Спикер ВСУ Игнат: Запад сообщил Украине только об одном из двух ударов ВС РФ

Москва19 окт Вести.Западные союзники предупредили Киев лишь об одном из двух российских ударов баллистическими ракетами минувшей ночью. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире телемарафона Игнат пояснил, что первый удар был совершен в 23.00, а второй – в 3 часа ночи по местному времени. По его словам, возникла "определенная проблема" с информированием.

Спикер указал, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства, поскольку это уже не первый подобный случай. Между тем Игнат добавил, что в 3.00 сведения о ракетном ударе уже были.

Ранее из сводки Воздушных сил ВСУ стало известно, что украинская ПВО в течение ночи не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.