ВСУ не заявили о сбитых баллистических ракетах ВС РФ после ночного удара Воздушные силы Украины не смогли перехватить баллистические ракеты ВС РФ

Москва22 сен Вести.Воздушные силы Украины не сообщили об успешном перехвате баллистических и противокорабельных ракет во время ночного массированного удара по территории страны.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в отражении атаки участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

При этом в сообщении не приводятся данные о перехвате баллистических ракет и противокорабельных ракет "Оникс".

Количество запущенных боеприпасов этих типов также не уточняется.

Во вторник Минобороны России заявило, что в ходе ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Были поражены металлургические и химические предприятия, объекты ТЭК и ВПК Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

По признанию главы киевского режима Владимира Зеленского, возможности Украины по перехвату баллистических ракет ограничены из-за дефицита ракет для систем ПВО.